Добрые слова о каждом из своих своих близких
Окружающий мир
Добрые слова о каждом из своих своих близких
Ответ(ы):
Гость:
Мой отец работает как удалец. Материнское сердце дороже золота. Моя бабушка умна,удала,да сильна. А мой дед удалок держит в руках молоток.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
На конвертах и наклейках спичечных коробков раньше печатали:"Охраняйте полезных ??ивотных и птиц!". Какая ошибка допущена в этом предложении?
География
Математика
Нина записала трёхзначное число вычла из него 1 и получила двухзначное число запи??ите это трёхзначное число
Окружающий мир