Добрый день ! Помогите написать сочинение описание внешности подруги. Заранее спасибо ))) Жду Ваших предложений.

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Добрый день ! Помогите написать сочинение описание внешности подруги. Заранее спасибо ))) Жду Ваших предложений.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У мене є чудова подруга. Вона має гарне ім’я Софія.   Подруга середнього зросту. Обличчя у неї невелике, кругле, сим­патичне і добре. Воно завжди смугле, тому не видно жодної веснянки. ЇЇ волосся каштанового кольору. Воно густе, коротке, пряме, жорстке та неслухняне, тому часто розкуйовджене. Радість обличчю надає маленький кирпатий ніс. Очі у Софії великі, глибоко посаджені, чорні, як ніч. Та вони ро­зумні, добрі та привітні, як вона сама.     Моя подруга є гарною дівчиною.

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