Докажите что млекопитающие - самая высокоорганизованная группа позвоночных живо??ных на Земле (напишите кратко и ясно)
Биология
Докажите что млекопитающие - самая высокоорганизованная группа позвоночных живо??ных на Земле (напишите кратко и ясно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Альвеолярные легкие (газообмен происходит в альвеолах) 2)Диафрагма 3)Зубы разделены на группы по функциям 4)Кишечник разделен на отделы 5)Четырехкамерное сердце 6)Теплокровные 7)Крупные полушария мозга покрыты извилистой корой 8)Сложное поведение, психические способности 9) Развитые органы чувств 10)Беременность (рожают малышей без скорлупы).
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