Докажите, что треугольник АВС равен треугольнику АДС по второму признаку равенст??а треугольников (по стороне и двум прилежашшим углам)

Геометрия

Докажите, что треугольник АВС равен треугольнику АДС по второму признаку равенст??а треугольников (по стороне и двум прилежашшим углам)

Автор: Гость