Докажите, что треугольник АВС равен треугольнику АДС по второму признаку равенст??а треугольников (по стороне и двум прилежашшим углам)

Геометрия
Докажите, что треугольник АВС равен треугольнику АДС по второму признаку равенст??а треугольников (по стороне и двум прилежашшим углам)
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