Расположите в порядке убывания числа: -10,9; 7; -4,8; 0; -4,9; 8,9; 9,5 Расположите в порядке в??зрастания числа -6; 5,3; 0,5; -5,9; 0; -11; 4,5
Математика
Расположите в порядке убывания числа: -10,9; 7; -4,8; 0; -4,9; 8,9; 9,5 Расположите в порядке в??зрастания числа -6; 5,3; 0,5; -5,9; 0; -11; 4,5
Ответ(ы):
Гость:
9,5! 9! 8,9! 7! 0! -4,8 ! -4,9! -10,9!
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Сколько будет по англиски часов 9 00 8 05 15 10 18 15 20 20 6 25 10 30 11 35 12 40 13 45 14 50 17 55