Назовите особенности византийской системы власти.

Гость: Гость:

Общественная и политическая системы Византии Ни в одной сфере общественной жизни отличия Византии от Запада и ее сходство со странами Востока, в частности с Сасанидским Ираном и Арабским халифатом, не были столь явственны, как в организации государственной власти. Вместе с тем именно в этой области государственного устройства Византии были особенно устойчивыми традиции поздней Римской империи. Тенденции к политическому разобщению страны, к феодальной раздробленности не раз обнаруживались в истории Византии. Однако за исключением последнего этапа своего существования империя оставалась централизованным государством. Восток и Запад реализовали разные модели государства. Доминанта развития государственности на Западе состоит в формировании национального государства. Возникавшие в Европе империи не были устойчивыми, осуществить здесь имперскую идею так и не удалось. Христианский Восток предпочел модель империи, противоположную национальной государственности. Византия была одним из высших воплощений имперской идеи в истории. По своей политической структуре она представляла собой самодержавную монархию. Император (василевс), облеченный неограниченной законодательной и исполнительной властью, был единственным источником власти и закона, верховным судьей, носителем высшей военной власти, «избранником божьим» и, как таковой, светским главой византийской церкви. И все же власть византийского государя была в действительности ограничена привилегиями и правами правящей верхушки. Это открывало путь к всевозможным узурпациям и делало престол шатким. Управление империей осуществлялось через разветвленный бюрократический аппарат.Централизация государства накладывала свой отпечаток на социально-экономическую структуру Византии. Именно наличие централизованного государства определило такие особенности империи, как существование многочисленных категорий крестьян, подчиненных непосредственно государству, государственной регламентации ремесла и торговли. В противоположность Западной Европе вассальная система осталась в Византии сравнительно неразвитой. Многоступенчатая феодально-иерархическая лестница там так и не создалась. Кроме того, государственная централизация определила относительную слабость провинциальной феодальной аристократии. В отличие от самовластных феодальных властителей Европы византийским феодалам не удалось расчленить империю на обособленные феодальные мирки. Своеобразие общественного развития Византии не менее ярко проявилось в области правовых отношений. В империи в большей степени и более длительное время, чем в Европе, сказывалось влияние римских юридических норм. В отличие от других стран средневекового мира Византия оставалась государством, где сохранялось единое кодифицированное действующее право, в рамках которого произошел как бы взаимный обмен правовыми и этическими ценностями, созданными греко-римскими и восточными мирами. Вместе с тем его противоречивость проявилась, в частности, в том, что получивший в империи юридическую санкцию принцип полной частной собственности был более последовательно реализован в Западной Европе, где интенсивно зарождались раннекапиталистические отношения, чем в поздней Византии. Если классическое римско-византийское право препятствовало правовому оформлению иерархической феодальной собственности в самой империи, то на Западе его рецепция стимулировала правовое обеспечение институтов буржуазного общества.Одним из самых значительных различий между Востоком и Западом является различие в основаниях социальной регуляции. В истории человечества отработаны две модели такой регуляции: в одной в качестве фундамента положено право как всеобщий регулятор, который уравнивает всех и вся, гарантирует каждому человеку неотъемлемые права и трактует обязанности; в другой в основание регуляции положена иерархия, т.е. власть.История Запада – это история борьбы права с иерархией, которая завершается победой права. Культура Запада проникнута юридическим духом. Византия сохраняет доставшийся ей от Рима сакральный образ Власти. Римское право сохраняется и модифицируется. Однако византийская законность никогда не перерастает в Право с большой буквы. Она подчинена задачам и велениям Власти.