Докажите прямоктника на 6 см бильша вид його ширини.Якщо довжину зменьшино на 2 см , а ширину - на 10 см, то площа прямокутника зменьшиться на 184 см^3. Зато 0ти початкови довжину на 1 ширину прямокутника

Алгебра

Докажите прямоктника на 6 см бильша вид його ширини.Якщо довжину зменьшино на 2 см , а ширину - на 10 см, то площа прямокутника зменьшиться на 184 см^3. Зато 0ти початкови довжину на 1 ширину прямокутника

Автор: Гость