Докажите прямоктника на 6 см бильша вид його ширини.Якщо довжину зменьшино на 2 см , а ширину - на 10 см, то площа прямокутника зменьшиться на 184 см^3. Зато 0ти початкови довжину на 1 ширину прямокутника

Алгебра
Докажите прямоктника на 6 см бильша вид його ширини.Якщо довжину зменьшино на 2 см , а ширину - на 10 см, то площа прямокутника зменьшиться на 184 см^3. Зато 0ти початкови довжину на 1 ширину прямокутника
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Гость:
Исходный прямоугольник имел размеры 18 х 12
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