Скласти речення з 10 прикметником

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Скласти речення з 10 прикметником
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Автор: Гость
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Гость:
Книга дає нам важливі знання, учить жити. Лише за допомогою книги ми можемо відкрити для себе  нові світи, поринути у думки автора і знайти відповіді на багато питань. Я дуже люблю читати  різні книжки. Однією з моїх  улюблених книжок є «Не час для драконів» Сергія Лукьянека. Це  чудова фантастична історія про подорож двох друзів до  чарівної країни, яка була завжди поруч, але люди за своїми клопотами просто не помічали її. На прикладі  головних  героїв ми  вчимося добру і дружбі. Саме вони є справжніми прикладами втіленням милосердності і відваги. Ще  важливою якістю книжки є те, що вона містить безліч  цікавих і корисних фактів, що стали мені у нагоді в  повсякденному житті. Я дуже рекомендую вам прочитати цю книжку: ви обов»язково отримаєте безліч  приємних вражень
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