Как появились профессии железнодорожник фотограф лётчик

Окружающий мир
Как появились профессии железнодорожник фотограф лётчик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
железнодорожник ездит по железной дороге фотограф фотографирует лётчик летает на самолете
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