Ребята помогитетс заданием множество делителей и множество кратных яисла 23срочн?? плиз
Математика
Ребята помогитетс заданием множество делителей и множество кратных яисла 23срочн?? плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делители: 23 и 1 Кратные: 23, 46, 69, 92, 115 .....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Окружающий мир
Алгебра
Разложите на множители выражение: 1)y(a-c)+5a-5c= 2)(c-k)-c+k= 3)c-4p-n(c-4p)= 4)g(n-c)-pn+pc= Представьте многочлен в виде произведения ...
История
Прошууууу, дуже требаа Який внесок в український національний рух зробило Кирил??-Мефодіївське братство?