Рациональные уравнения Разложите на множители в)2Х^4+3Х^2-5=0 г)4Х^4-Х^2-12=0

Гость: Гость:

Имеется трехчлен 2х⁴+3х²-5. Здесь не никакого равенства!!! Если нужно разложить на множители. х² = t 2t²+3t-5=0 Находим корни трехчлена. t = 1, t=-5/2. 2t²+3t-5 = 2(t-1)(t+5/2) = (t-1)(2t+5). Теперь возвращаемся к х. 2х⁴+3х²-5 = (х²-1)(2х²+5)= (х-1)(х+1)(2х²+5). 4Х^4-Х^2-12 4t ² -t-12=0 D=193, корни будут иррациональные, разложение будет очень громоздким.