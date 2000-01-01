Доклад на тему профессионализм

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На сегодняшний день понятие профессионализма и его основных структурных компонентов в отечественной психологии труда является недостаточно разработанным. Ряд ученых считает, что «профессионализм» - это высокий, устойчивый уровень знаний, умений и навыков, позволяющий достигать наибольшей эффективности в профессиональной деятельности. А.К. Маркова описывает профессионализм через соотношение состояния мотивационной сферы личности человека труда (профессиональные ценности, профессиональные притязания и мотивы, профессиональное целеполагание и т. д.) и операциональной сферы (профессиональное самосознание, профессиональные способности, обучаемость, приемы и технологии как составляющие профессионального мастерства и творчества и др.). Э.Ф. Зеер определяет профессионализм как интегральное качество (новообразование) субъекта труда, характеризующее продуктивное выполнение профессиональных заданий, обусловленное творческой самодеятельностью и высоким уровнем профессиональной самоактуализации. При акмеологическом подходе профессионализм понимается в широком смысле - как успешность реализации человека в жизни; как своеобразие психологической организации личности, в том числе как отношение человека к труду и состоянию своих профессионально важных качеств. При всем многообразии существующих подходов можно выделить следующие основные характеристики профессионализма:многогранность проявлений профессионализма в различных типах трудовой деятельности;трехкомпонентная структура профессионализма, включающая в себя мотивационную, операциональную (исполнительную) и регуляционную составляющие;интегральность профессионализма как ее системообразующая характеристика.Трехкомпонентная структура профессионализма представляется нам исчерпывающей и обладающей необходимым прогностическим потенциалом:мотивационный - создает у человека готовность к деятельности, поддерживает интерес к ней в ходе ее выполнения, направляет и регулирует профессиональную активность человека;операциональный - обеспечивает исполнительную часть профессиональной деятельности и получение необходимого результата;регуляционнный - включает в себя эмоционально-волевые процессы, лежащие в основе способности к саморегуляции в процессе деятельности.