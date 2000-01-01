В словах "гуляет" и "бывает" пропустить орфограммы слабых позиций гласных и соглас??ых.
Русский язык
В словах "гуляет" и "бывает" пропустить орфограммы слабых позиций гласных и соглас??ых.
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