Доклад на тему реформы петра1

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Судебная реформа Петра I Функции верховного суда осуществляли Сенат и Юстиц-коллегия. В провинциях действовали надворные апелляционные суды и провинциальные суды, возглавляемые воеводами. Провинциальные суды вели дела крестьян (кроме монастырских) и горожан, не включенных в посад. С 1721 г. судебные дела горожан, включенных в посад, вел магистрат. В остальных случаях дела решал земской или городовой судья единолично. Церковная реформа Петра I Петр I упразднил патриаршество, лишил церковь власти, а ее средства перевел в государственную казну. Вместо должности патриарха царь ввел коллегиальный высший управленческий церковный орган – Святейший Синод. Финансовые реформы Петра I Первый этап финансовой реформы Петра I сводился к сбору денег на содержание армии и ведение войн. Добавились выгоды от монопольной продажи некоторых видов товаров (водка, соль и др.), введены косвенные налоги (банные, конские, на бороды ит.д.). В 1704 г. была проведена денежная реформа, по которой основной денежной единицей стала копейка. Неразменный рубль был отменен. Податная реформа Петра I заключалась в переходе от подворного обложения к подушному. В связи с этим правительство включало в тягло все категории крестьянского и посадского населения, которые до этого были освобождены от налога. Таким образом, в ходе налоговой реформы Петра I был введен единый денежный налог (подушная подать) и увеличено число налогоплательщиков.