Прошу помогите с Магическим квадратом!!!

Гость: Гость:

140+110+80=330-диагональ 330-(100+140)=90-вверху 330-(110+100)=120 в нижнем правом углу. 330-(120+80)=130 внизу по середине. 330-(140+120)=70 по середине справа. 330-(80+100)=150 по середине слева