Надо поделить сказку ванюткено озеро начасти и озаглавить их

Литература
Надо поделить сказку ванюткено озеро начасти и озаглавить их
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Впринципе можно так, если в общих чертах: 1)Обыденная жизнь Васютки 2)Сборы на охоту 3) Преследование за тетеревом 4) Васютка заблудился 5)Выживание в лесу 6) Спасение
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