В чем истоки конфликта между князьями?
История
В чем истоки конфликта между князьями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Борьба за власть между князьями. 2. Не было единонаследия, князь делил все между детьми, поэтому все делилось и делилось.
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