Доклад о комнатном растение

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Комнатные растения очищают и оздоравливают атмосферу в доме. И не только от пыли и вредных химических соединений, но и от грязи энергетической. Ссоры, злоба, ненависть, пессимизм, неудачи, безденежье - именно с ними борются комнатные цветы. Давно замечено, что в присутствии тяжёлого, скандального человека, цветы чахнут и умирают, т. к. не выносят криков, ссор, лжи и обид. Цветы очищают от них воздух, часто при этом погибая сами. Человек же, долго находящийся в такой обстановке, так же психологически и физически страдает. Первый признак того, что в квартире есть отрицательные энергетические потоки - плохой рост комнатных цветов, их болезни, вялый вид. Хотя, у некоторых людей хорошо растут какие-то определенные виды растений, а другие погибают. Это связано с соответствием или с противоположностью знака зодиака растения и человека. Любое растение воздействует на окружающую среду и на самого человека. Цветы поглощают энергию нечистых мыслей и оказывают влияние на процесс мышления и речи человека, причем влияние это весьма целенаправленно. Кроме того, по внешнему виду листа комнатного растения можно понять, от каких именно мыслей оно избавляет атмосферу. Крупные, кожистые листья очищают от длинных речей, преувеличенных сомнений, больших проблем. Людям, которые склонны слишком долго думать о чем-то одном, рекомендуется завести в доме фикус лавровидный. Он будет полезен ученым, исследователям, людям искусства. Чем более мясистые листья, тем на более приземленные мысли воздействует растение. Толстянка, например, очищает атмосферу от постоянных мыслей о деньгах, хлопотах, меркантильных устремлений. Тем, кто находится в тяжелом материальном положении, не мешало бы посадить этот цветок. Мелкие листья (азалия, аспарагус) , освобождают пространство и умы от мелочей жизни. Пестрые листья помогают увидеть взаимосвязь вроде бы не связанных между собой явлений.