Помогите с контрольной пожалуйста срочно
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Помогите с контрольной пожалуйста срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.4 2.3 3.готовалень, пекарен, подмастерьев,- 4.1. 5.3 6.Беличий(ий) мех красивее(ее) лисьего(его) меха, но шуба на беличьем(ем) меху не такая теплая, как на лисьем(ем) меху. 7.4, 8.2 9.4 10. 11.3 12.4 13.
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