Помогите с контрольной пожалуйста срочно

Гость: Гость:

1.4 2.3 3.готовалень, пекарен, подмастерьев,- 4.1. 5.3 6.Беличий(ий) мех красивее(ее) лисьего(его) меха, но шуба на беличьем(ем) меху не такая теплая, как на лисьем(ем) меху. 7.4, 8.2 9.4 10. 11.3 12.4 13.