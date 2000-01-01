Доклад о равнинах или горах России 4 класс

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Горы и равнины Литосфера. Рельеф суши Горы и равнины - основные формы рельефа Земли, занимающие соответственно 40 и 60 % её поверхности. Равнинами называют обширные участки суши с небольшими уклонами и незначительными колебаниями высот. По абсолютной высоте различают равнины, лежащие ниже уровня моря (впадина Каттара - 133 м, Турфанская впадина- 154 м, Прикаспийская низменность - 28 м) , низменные - с высотой 0-200 м (Амазонская, Ла-Платская низменности, Миссисипская и Приатлантическая низменности, Месопотамская и Туранская, впадина Боделе) , возвышенные - от 200 до 500 м (Большая пустыня Виктория, Руб-эль-Хали) , нагорные (плато) - выше 500 м (Великие равнины Северной Америки, Таримская впадина, плато Устюрт) . Поверхность равнины может быть горизонтальной, наклонной, вогнутой или выпуклой. Различают плоские, холмистые, увалистые, волнистые, ступенчатые равнины. Чем выше равнины, тем они, как правило, более расчленены. Вид равнин зависит от истории их развития и строения. Большинство равнин приурочено к плитам древних и молодых платформ. Они сложены пластами осадочных пород большой мощности и называются пластовыми (Западно-Сибирская низменности, ) наибольшие площади среди них занимают аллювиальные (Великая Китайская равнина, песчаные пустыни Каракакумы, Кура-Араксинская и Индоганская) , ледниковые (моренные - север Северной Америки до Великих озер, север Европы и России) , водно-ледниковые (Полесье, предгорья Альп, Алтая, Кавказа) . Низменные плоские морские равнины протягиваются узкой полосой вдоль побережий морей и океанов (Прикаспийская, Причерноморская, север Евразии) . Равнины, возникающие на месте гор после их разрушения, сложенные твердыми кристаллическими породами и смятые в складки называют денудационными (Казахский мелкосопочник, равнины Канадского и Балтийского щитов) . Возвышеные ровные, слаборасчлененные поверхности, ограниченные уступами, называют плато (плато Устюрт, Декан, Колорадо) . Горы - это обширные (длиной в сотни и тысячи км) высоко поднятые над равнинами и резко расчленные участки земной поверхности со значительными перепадами высот, со складчатой или складчато-глыбовой структурой. По абсолютной высоте различают низкогорья (до 1000 м) , обычно они имеют округлые склоны, пологие вершины и сравнительно широкие долины, среднегорья (1000-2000 м) и высокогорья (выше 2000 м) . Прочитай! Или что то ещё?