Напиши сочинение рассуждение Каким я представляю себе детского поэта писателя

Гость: Гость:

Я представляю детского поэта себе таким: Это очень добрый дяденька с добрым характером и доброй улыбкой, он пишет разные стихи или сказки с улыбкой-если это будет про что то весёлые с тревогой если что то немного страшное, или же с печальным лицом если о чем то грустном, а если кто то заглянет в гости к поэту, то поэт стразу же примит "тепло" примет гостя напоит чаем,и расспросит о чем все таки учше писать. Вот таким я представляю себе поэта писателя!