Какие углы образуют ребра крышки письменного стола?
Физика
Какие углы образуют ребра крышки письменного стола?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
____ | | - прямые углы
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