Какие углы образуют ребра крышки письменного стола?

Физика
Какие углы образуют ребра крышки письменного стола?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
____  |      |   -   прямые углы
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