Назовите двухзначное число , которое пр делении на 10 дает в остатке 6

Математика
Назовите двухзначное число , которое пр делении на 10 дает в остатке 6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
66 хоть какое можно взять по сути например: 10×7=70 получается 70 + 6=76 но если так будет : 66
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