Домик в деревне мне нравится ;в деревне Это какой член предложения

Русский язык
Домик в деревне мне нравится ;в деревне Это какой член предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это определение, подчёркивается волнистой линией
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