Помогите с математикой плизз! Уже 2 час не могу сделать это задание!!!
Математика
Помогите с математикой плизз! Уже 2 час не могу сделать это задание!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый квадрат: 1) 96-100=-4 2)96-17=79 3)96-96=0 4)96-(-40)= 136 5)96-(-5)=101 6)96-0=96 7)96-(-96)=192 Второй квадрат: 1) 67-5=62 2) 67-23=44 3)67-(-70)=137 4)67 (-11)=78 5)67 (-3)=70 6)67-15=52 7)67-67=0
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