Опишите профессию стоматолога, не называя ее

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Опишите профессию стоматолога, не называя ее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
проводит осмотр полости рта пациента, выслушивает жалобы, осуществляет лечение, удаление зубов, проводит профилактику и гигиеническую чистку зубов. Рабочее время врача-стоматолога проходит в одной и той же позе: либо стоя, либо сидя. В работе ему помогает медицинская сестра. В процессе работы он может советоваться с пародонтологом, ортопедом, ортодонтом.
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