Опишите профессию стоматолога, не называя ее
Русский язык
Опишите профессию стоматолога, не называя ее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
проводит осмотр полости рта пациента, выслушивает жалобы, осуществляет лечение, удаление зубов, проводит профилактику и гигиеническую чистку зубов. Рабочее время врача-стоматолога проходит в одной и той же позе: либо стоя, либо сидя. В работе ему помогает медицинская сестра. В процессе работы он может советоваться с пародонтологом, ортопедом, ортодонтом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Найдите силу давления керосина на дно , если он находится полом кубе с ребром 20см. ??лотность керосина 800кг/м^2
Русский язык