Опишите профессию стоматолога, не называя ее

Гость: Гость:

проводит осмотр полости рта пациента, выслушивает жалобы, осуществляет лечение, удаление зубов, проводит профилактику и гигиеническую чистку зубов. Рабочее время врача-стоматолога проходит в одной и той же позе: либо стоя, либо сидя. В работе ему помогает медицинская сестра. В процессе работы он может советоваться с пародонтологом, ортопедом, ортодонтом.