В отношении 2:5 разделите число 30.

Математика
В отношении 2:5 разделите число 30.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+5х=30 7х=30 х=30/7 х= (примерно) 4.28 2х=8.57 5х=21.42
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