В отношении 2:5 разделите число 30.
Математика
В отношении 2:5 разделите число 30.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+5х=30 7х=30 х=30/7 х= (примерно) 4.28 2х=8.57 5х=21.42
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Придемай рассказ по плану.Озаклавь его и запеши. 1)Раннее леттнее утро. 2) Грибная поляна. 3)Домой с дарами леса.
Математика
Летит над дремучим лесом стая сороконожек и трехголоых драконов. у них всего 26 голов и 298 ног. у каждой сороконожки ровно одна голова. сколько но...
Химия
Математика