Пожалуйста. скажите что из этого металы : 1.Алюминий 2.Аурум 3.Аргентум 4.Арсен 5.Барий 6.Бор 7.Бром 8.Гидроген 9.Йод 10.Калий 11.Кальций 12.Карбон 13.Купрум 14.Магний 15.Манган 16.Меркурий 17.Натрий 18.Нитрог...

Химия
Пожалуйста. скажите что из этого металы : 1.Алюминий 2.Аурум 3.Аргентум 4.Арсен 5.Барий 6.Бор 7.Бром 8.Гидроген 9.Йод 10.Калий 11.Кальций 12.Карбон 13.Купрум 14.Магний 15.Манган 16.Меркурий 17.Натрий 18.Нитроген 19.Оксиген 20.Плюмбум 21.Силиций 22.Станум 23.Сульфур 24.Феррум 25.Флуор 26.Фосфор 27.Хлор 28.Цинк
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