У какого слова окончания родительного и дательного падежа в единственном числе с??впадают? а)ночлег б)ночёвка в)ночь г)огонь

Русский язык
У какого слова окончания родительного и дательного падежа в единственном числе с??впадают? а)ночлег б)ночёвка в)ночь г)огонь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ночь и огонь они совпадают с родительного падежа
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