У какого слова окончания родительного и дательного падежа в единственном числе с??впадают? а)ночлег б)ночёвка в)ночь г)огонь

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У какого слова окончания родительного и дательного падежа в единственном числе с??впадают? а)ночлег б)ночёвка в)ночь г)огонь

Автор: Гость