В какой точке график функции y = 6 - 3x пересекает ось абцисс?
Алгебра
В какой точке график функции y = 6 - 3x пересекает ось абцисс?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Абсцисса - ось х; когда х=0 график пересекает эту ось; x=0; y=6; Ответ: (0;6)
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