Допоможіть скласти алгоритм виконання домашнього завдання не менше 10 шагів

Технология
Допоможіть скласти алгоритм виконання домашнього завдання не менше 10 шагів
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Достать дневник - посмотреть задание - закрыть дневник - достать тетрадь - достать учебник - открыть тетрадь - взять ручку - написать дату- решить задание - закрыть тетрадь - закрыть учебник - убрать на место
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