Допоможіть зробити. Наперед дякую )))))))

Українська мова
Допоможіть зробити. Наперед дякую )))))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-Б; 2-Г; 3-Г; 4-А; 5-А (бути на сьомому небі); 6-А (занести 2 нові парти).
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