Другие задания не надо делать только разделите текст на абзацы.

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Другие задания не надо делать только разделите текст на абзацы.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
От красной до красноё 1 обзац От зеленый до зеленой 2 обзац  А остальное это 3 обзац!
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