Другие задания не надо делать только разделите текст на абзацы.
Русский язык
Другие задания не надо делать только разделите текст на абзацы.
Ответ(ы):
Гость:
От красной до красноё 1 обзац От зеленый до зеленой 2 обзац А остальное это 3 обзац!
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