Дубровский и траекуров пачему пасорились

Гость: Гость:

Андрей Гаврилович Дубровский был другом-соседом старинного русского барина по имени Кирила Петрович Троекуров. Но Троекуров был намного богаче. А у А. Г. Дубровского была деревня Кистенёвка. У Троекурова были гости, в том числе, и А. Г. Дубровский. Троекуров повёл всех показывать свою шикарную псарню. Слово за слово - из-за этих собак они и поссорились. Один другому сказал такое, что тот обиделся. Помню, учительница у нас на уроке спросила, а как бы мы поступили, если бы мы там были и наш друг бы так сказал. Один мальчик в нашем 5-м классе ответил: "Я тогда больше не стал бы дружить с таким другом". Я много лет назад читала. Точно уже не помню, но по-моему что-то вроде: "Мои собаки живут лучше, чем твои люди... " Вроде так сказал Троекуров Дубровскому-старшему. Тот обиделся и вскоре заболел и умер. Так что перечитай, пожалуйста, Настя, хотя бы эту сцену на псарне, там всё будет понятно. А Кистенёвку Троекуров у Дубровского-старшего после этого отобрал. Последнее отобрал. Хотя и у самого было всего хоть отбавляй.