Два брата подбери пословицы которые подходят к этой сказке Запишите

Русский язык
Два брата подбери пословицы которые подходят к этой сказке Запишите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для старшего- " Искать большого счастья, малое потерять"     для младшего- " Волков бояться, в лес не ходить"
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