Два брата подбери пословицы которые подходят к этой сказке Запишите
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Два брата подбери пословицы которые подходят к этой сказке Запишите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для старшего- " Искать большого счастья, малое потерять" для младшего- " Волков бояться, в лес не ходить"
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