Русский язык запиши слова в2 столбика в зависимости от орфограммы которая есть в слове дождь,снежок, ложка,рыбка,сосновый близкий,водичка, добро,улыбка,кнопка,грибной,плечо,столбы,лодка,весна,стрела,зерно,кошка,травка,ветка

Русский язык

Русский язык запиши слова в2 столбика в зависимости от орфограммы которая есть в слове дождь,снежок, ложка,рыбка,сосновый близкий,водичка, добро,улыбка,кнопка,грибной,плечо,столбы,лодка,весна,стрела,зерно,кошка,травка,ветка

Автор: Гость