Русский язык запиши слова в2 столбика в зависимости от орфограммы которая есть в слове дождь,снежок, ложка,рыбка,сосновый близкий,водичка, добро,улыбка,кнопка,грибной,плечо,столбы,лодка,весна,стрела,зерно,кошка,травка,ветка
Русский язык
Русский язык запиши слова в2 столбика в зависимости от орфограммы которая есть в слове дождь,снежок, ложка,рыбка,сосновый близкий,водичка, добро,улыбка,кнопка,грибной,плечо,столбы,лодка,весна,стрела,зерно,кошка,травка,ветка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДоЖдь снЕжок лоЖка сОсновый рыБка вОдичка блиЗкий дОбро улыБка грИбной кноПка плЕчо стОлбы лоДка вЕсна коШка стрЕла траВка зЕрно веТка В этом столбкие парный согласный В этом,безударный гласный
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