Русский язык запиши слова в2 столбика в зависимости от орфограммы которая есть в слове дождь,снежок, ложка,рыбка,сосновый близкий,водичка, добро,улыбка,кнопка,грибной,плечо,столбы,лодка,весна,стрела,зерно,кошка,травка,ветка

Русский язык
Русский язык запиши слова в2 столбика в зависимости от орфограммы которая есть в слове дождь,снежок, ложка,рыбка,сосновый близкий,водичка, добро,улыбка,кнопка,грибной,плечо,столбы,лодка,весна,стрела,зерно,кошка,травка,ветка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДоЖдь                                         снЕжок лоЖка                                             сОсновый рыБка                                                  вОдичка блиЗкий                                                   дОбро улыБка                                                     грИбной кноПка                                                      плЕчо                                                                      стОлбы лоДка                                                          вЕсна  коШка                                                          стрЕла траВка                                                         зЕрно веТка В этом столбкие парный согласный           В этом,безударный гласный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сложный план на тему княгиня трубецкая
Ответить
Математика
Було-? Відлили-5відерпо8л.Залишилося-70л
Ответить
Русский язык
Прочитайте текст. С. Аксакова. Найдите в нем словосочетание. К каждому словосочитанию подберите вопрос.
Ответить
Русский язык
Что азначает слово айкю
Ответить
Русский язык
СРОЧНО!!! Определите,какими художественными средствами создаётся образ Алтая в следующем тексте? Алтай-хрустальный храм святого света. Тысяче...
Ответить