Два человека тянут веревку в противоположные стороны силами по 100 Н каждый. Разорвется ли веревка, если она выдерживает натяжение не выше 190 Н?
Физика
Два человека тянут веревку в противоположные стороны силами по 100 Н каждый. Разорвется ли веревка, если она выдерживает натяжение не выше 190 Н?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет Т.к. в сумме они вместе тянут с силой 200 Н.
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