Два человека тянут веревку в противоположные стороны силами по 100 Н каждый. Разорвется ли веревка, если она выдерживает натяжение не выше 190 Н?

Физика

Два человека тянут веревку в противоположные стороны силами по 100 Н каждый. Разорвется ли веревка, если она выдерживает натяжение не выше 190 Н?

Автор: Гость