Два человека тянут веревку в противоположные стороны силами по 100 Н каждый. Разорвется ли веревка, если она выдерживает натяжение не выше 190 Н?

Физика
Два человека тянут веревку в противоположные стороны силами по 100 Н каждый. Разорвется ли веревка, если она выдерживает натяжение не выше 190 Н?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет Т.к. в сумме они вместе тянут с силой 200 Н.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Почему на Земле есть смена времён года? 5-9 класс.
Ответить
Другие предметы
На классный час задали, какие мероприятия делать чтобы отношения в классе стали л??чше? пожауйста скажите!!!!!!!
Ответить
Математика
Решите задачу. на лужайке у дорожки зодят-бродят козьи ножки.у развилки двух дорог вижу я 12 ног. задаю я вам вопрос:сколько там пасётся коз?
Ответить
Биология
Биология 7 класс Латюшин. В.В можно пожалуйста конспект по 11 и 12 параграфу. очень срочно надо
Ответить
Английский язык
ДАЮ 30 [задание]paul often spends time with his friends. here s paul s diary.what are he and his friends doing at this time. вроде пример* It...
Ответить