Два игрока играют в следующую игру. Перед ними лежит куча из 6 камней. Игроки берут камни по очереди. За один ход можно взять 1, 2 или 3 камня. Проигрывает тот, кто за­бирает последний камень. Кто выигрывает при безошибочной иг...

Информатика

Два игрока играют в следующую игру. Перед ними лежит куча из 6 камней. Игроки берут камни по очереди. За один ход можно взять 1, 2 или 3 камня. Проигрывает тот, кто за­бирает последний камень. Кто выигрывает при безошибочной игре обоих игроков — игрок, делающий первый ход, или иг­рок, делающий второй ход? Каким должен быть первый ход выигрывающего игрока? Ответ обоснуйте, построив дерево игры.

Автор: Гость