Два игрока играют в следующую игру. Перед ними лежит куча из 6 камней. Игроки берут камни по очереди. За один ход можно взять 1, 2 или 3 камня. Проигрывает тот, кто забирает последний камень. Кто выигрывает при безошибочной иг...
Информатика
Два игрока играют в следующую игру. Перед ними лежит куча из 6 камней. Игроки берут камни по очереди. За один ход можно взять 1, 2 или 3 камня. Проигрывает тот, кто забирает последний камень. Кто выигрывает при безошибочной игре обоих игроков — игрок, делающий первый ход, или игрок, делающий второй ход? Каким должен быть первый ход выигрывающего игрока? Ответ обоснуйте, построив дерево игры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый ход - нужно взять количество камней такое, чтобы осталось в куче кратное количество - максимальному ( 3 ) + 2 Т.е. на примере : максимальное количество 3 3+2=5 6-5=1 нужно взять 1 противник берет 1 или 2 или 3 , мы берем 3 или 2 или 1 в куче остается 1 камень который и заберет противник
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