Два мальчика поочерёдно поднимают из колодца ведро воды.Первый -за 20с, второй =за 30с.Одинаковую ли работу они совершают? Одинаковы ли их мощности? Ответ проверьте с вычислениями при условии, что масса ведра с водой 10кг, глуб...

Физика

Два мальчика поочерёдно поднимают из колодца ведро воды.Первый -за 20с, второй =за 30с.Одинаковую ли работу они совершают? Одинаковы ли их мощности? Ответ проверьте с вычислениями при условии, что масса ведра с водой 10кг, глубина колодцо 8м.(Решите пожалуйста ,оформите С Дано , с Системой Си,и с решением

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