Два одинаковых резисторов соединены последовательно .к одному из них параллельно подключают ещё один такойже резистор как изменилось обшей сопротивление данного участка цепи

Физика
Два одинаковых резисторов соединены последовательно .к одному из них параллельно подключают ещё один такойже резистор как изменилось обшей сопротивление данного участка цепи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При последовательном соединение их сопротивление будет    Если подключаем ещё один последовательно тогда: 
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