Твоё отношение к произведению Серебряная ёлка . прошу помогите срочно
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Твоё отношение к произведению Серебряная ёлка . прошу помогите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
серебряная ёлка показалась для меня очень хаатичной. И поэтому главные герои её не взлюбили!
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