Кай сөз табынан бурын сан есімдер мулде келмейлі

Қазақ тiлi
Кай сөз табынан бурын сан есімдер мулде келмейлі
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Етістіктен бұрын сан есімдер мүлде келмейді
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Придумайте загадку на английском языке про любую страну мира
Ответить
Химия
Сможете решить уже плиз
Ответить
Русский язык
Синтаксический разбор предлож. Прохладой веет от реки. Изредка слышен шлёпок выпрыгнувший из воды рыбы. Тихо переговариваются жигиты.
Ответить
Математика
62*14+11*62-12*25, 48*11-11*16+32*19, 17*19+17*45-17*14, 12*32-12*18+38*14 распределительные свойство
Ответить
Математика
Цена на автомобиль зимой повысилась на 10% А весной понизилась на 20% летом повысила??ь на 10% осталась ли цена прежней
Ответить