Кай сөз табынан бурын сан есімдер мулде келмейлі
Қазақ тiлi
Кай сөз табынан бурын сан есімдер мулде келмейлі
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Етістіктен бұрын сан есімдер мүлде келмейді
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