Даны разложения чисел на простые множители. Найди их НОД (наибольший общий делите??ь). 1) C=2² * 3 * 5 и D= 2³ * 3 * 7 2) H=2 * 5² * 11 и K=2³ * 5³ * 13 3) X=3 * 5² * 7 и Y=2³ * 3² * 5². Заранее спасибо!:)

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Чтобы найти НОД нескольких чисел, надо разложить эти числа на простые множители и найти произведение их совместных простых множителей, взятых с наименьшим показателем степени. 1) НОД (С и D) = 2 * 2 * 3 = 12 - наибольший общий делитель 2) НОД (Н и К) = 2 * 5 * 5 = 50 - наибольший общий делитель 3) НОД (Х и Y) = 3 * 5 * 5 = 75 - наибольший общий делитель