Два заряда по 1,2 • 10 - 9 Кл каждый взаимодействуют в вакууме с силой 1,44 • 10 - 5 Н. Расстояние между зарядами рав¬но__м.
Физика
Два заряда по 1,2 • 10 - 9 Кл каждый взаимодействуют в вакууме с силой 1,44 • 10 - 5 Н. Расстояние между зарядами рав¬но__м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила Кулона: F = k*q*q / r² Отсюда: r² = k*q² / F Имеем: r²= 9*10⁹ *1,44*10⁻¹⁸ / 1,44*10⁻⁵ = 0,0009 м² r = 0,03 м или 3 см Ответ : расстояние между зарядами 3 сантиметра
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