Два заряда по 1,2 • 10 - 9 Кл каждый взаимодействуют в вакууме с силой 1,44 • 10 - 5 Н. Расстояние между зарядами рав¬но__м.

Физика

Два заряда по 1,2 • 10 - 9 Кл каждый взаимодействуют в вакууме с силой 1,44 • 10 - 5 Н. Расстояние между зарядами рав¬но__м.

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