Две швеи работали одинаковое время. Перва сшила за это время 12 наволочек, По 3 наво??очки в час. Сколько пододеяльников сшила за это время вторая швея, если каждый час она шила по 2 пододеяльника?

Математика

Две швеи работали одинаковое время. Перва сшила за это время 12 наволочек, По 3 наво??очки в час. Сколько пододеяльников сшила за это время вторая швея, если каждый час она шила по 2 пододеяльника?

Автор: Гость