Две швеи работали одинаковое время. Перва сшила за это время 12 наволочек, По 3 наво??очки в час. Сколько пододеяльников сшила за это время вторая швея, если каждый час она шила по 2 пододеяльника?
Математика
Две швеи работали одинаковое время. Перва сшила за это время 12 наволочек, По 3 наво??очки в час. Сколько пододеяльников сшила за это время вторая швея, если каждый час она шила по 2 пододеяльника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 пододеяльников. 12:3=4 часа. Столько работали обе швеи. 4x2=8
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