Помогите выполнить действия 3 - 7\12, 6-42\9, 3 7\11+1 6\11, 1 3\14+2 5\6
Математика
Помогите выполнить действия 3 - 7\12, 6-42\9, 3 7\11+1 6\11, 1 3\14+2 5\6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-7/12=2 12/12-7/27=2 5/12 3 7/11+1 6/11=4 13/11=5 2/11 1 3/14+2 5/6=3 44/42=4 2/42
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
В физических картах высота и глубина даются горизонталями, что бы между ними прос??ранство было наглядно нужно ............ Дальше как?
Литература
Математика
Обьём аквариума равен 198 дм в кубе.найдите высоту аквариума если известно что его ??лина 8 дм а ширина 4 дм 5 см