В физических картах высота и глубина даются горизонталями, что бы между ними прос??ранство было наглядно нужно ............ Дальше как?
География
В физических картах высота и глубина даются горизонталями, что бы между ними прос??ранство было наглядно нужно ............ Дальше как?
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Гость:
Закрашиваются различными цветами
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