В физических картах высота и глубина даются горизонталями, что бы между ними прос??ранство было наглядно нужно ............ Дальше как?

География

В физических картах высота и глубина даются горизонталями, что бы между ними прос??ранство было наглядно нужно ............ Дальше как?

Автор: Гость