Две стороны равнобедренного треугольника пропорциональны числам 3,5. Найдите стороны треугольника, если его периметр равен 143 см.

Геометрия
Две стороны равнобедренного треугольника пропорциональны числам 3,5. Найдите стороны треугольника, если его периметр равен 143 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 3:5:5, то 143:13=11см одна часть; 1)3*11+5*11+5*11=33+55+55=143; Ответ: основание равнобедренного треугольника 33 см, а боковые стороны по 55 см тк они равны
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