ДЫШИТ ПОДВЕСИЛСЯ ВЫЛЕЗ ДЫШИШЬ ВЫСТАВИЛ ТОРЧАЛ . какой из этих глаголов стоит во 2 лице единственого числа

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ДЫШИТ ПОДВЕСИЛСЯ ВЫЛЕЗ ДЫШИШЬ ВЫСТАВИЛ ТОРЧАЛ . какой из этих глаголов стоит во 2 лице единственого числа

Автор: Гость