ДЫШИТ ПОДВЕСИЛСЯ ВЫЛЕЗ ДЫШИШЬ ВЫСТАВИЛ ТОРЧАЛ . какой из этих глаголов стоит во 2 лице единственого числа
Русский язык
ДЫШИТ ПОДВЕСИЛСЯ ВЫЛЕЗ ДЫШИШЬ ВЫСТАВИЛ ТОРЧАЛ . какой из этих глаголов стоит во 2 лице единственого числа
Ответ(ы):
Гость:
Дышит вот мой вариант
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