Экскурсанты ехал на автобусе 3 часа со скоростью 50 километров в час и Плыли на теплоходе 5часов со скоростью 24 километров час на сколько километров меньше они проплыли на теплоходе чем приехали на автобусе Скажите пожалуйста ...

Математика
Экскурсанты ехал на автобусе 3 часа со скоростью 50 километров в час и Плыли на теплоходе 5часов со скоростью 24 километров час на сколько километров меньше они проплыли на теплоходе чем приехали на автобусе Скажите пожалуйста ответ
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Гость:
50-3+5-24=28км Ответ 28 км проехал теплоход.
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