Экскурсанты ехал на автобусе 3 часа со скоростью 50 километров в час и Плыли на теплоходе 5часов со скоростью 24 километров час на сколько километров меньше они проплыли на теплоходе чем приехали на автобусе Скажите пожалуйста ...

Математика

Экскурсанты ехал на автобусе 3 часа со скоростью 50 километров в час и Плыли на теплоходе 5часов со скоростью 24 километров час на сколько километров меньше они проплыли на теплоходе чем приехали на автобусе Скажите пожалуйста ответ

Автор: Гость